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10:53 (мск), источник: AmurMedia.ru

Еще одну попытку избрать главу Ванинского района Хабаровского края предпримут в марте

Прием документов начнется 13 марта.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 3 февраля, AmurMedia.

Очередные выборы главы Ванинского района в Хабаровском крае намечены на 30 марта. На сегодняшнем заседании Ванинского районного собрания депутатов народные избранники определились с датами и сроками, сообщил корр. ИА AmurMedia депутат собрания Евгений Шахрай.

— С 13—15 марта будет проходить прием документов, а заседание конкурсной комиссии запланировано на 17 марта. Если оно состоится и будут определены кандидаты, то сами выборы пройдут, предположительно, 30 марта, — сообщил Евгений Шахрай.

Напомним, предыдущие выборы главы района, прошедшие 26 января, завершились фиаско: ни одна из двух предложенных депутатам кандидатур не смогла набрать «проходного балла» в 10 голосов. За замдиректора ООО «Центр медицинских комиссий» Юлию Данилову проголосовали 4 из 14 депутатов, а за секретаря Ванинского отделения ЕР Наталью Шустову 2 из 14.

Полномочия экс-главы района Николая Ожаровского закончились в октябре 2016 года, но он остается работать до момента избрания нового руководителя. Стоит напомнить, что Николай Ожаровский также выставлял свою кандидатуру, но по каким-то причинам не впечатлил конкурсную комиссию, отобравшую для голосования кандидатуры Юлии Даниловой и Натальи Шустовой.

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