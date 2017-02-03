Еще одну попытку избрать главу Ванинского района Хабаровского края предпримут в марте

Хабаровск, 3 февраля, AmurMedia.

Очередные выборы главы Ванинского района в Хабаровском крае намечены на 30 марта. На сегодняшнем заседании Ванинского районного собрания депутатов народные избранники определились с датами и сроками, сообщил корр. ИА AmurMedia депутат собрания Евгений Шахрай.

— С 13—15 марта будет проходить прием документов, а заседание конкурсной комиссии запланировано на 17 марта. Если оно состоится и будут определены кандидаты, то сами выборы пройдут, предположительно, 30 марта, — сообщил Евгений Шахрай.

Напомним, предыдущие выборы главы района, прошедшие 26 января, завершились фиаско: ни одна из двух предложенных депутатам кандидатур не смогла набрать «проходного балла» в 10 голосов. За замдиректора ООО «Центр медицинских комиссий» Юлию Данилову проголосовали 4 из 14 депутатов, а за секретаря Ванинского отделения ЕР Наталью Шустову 2 из 14.