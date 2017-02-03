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11:10 (мск), источник: Tengrinews

Президент о Налоговом кодексе: Кто-то создал его с вражеской целью

Нурсултан Назарбаев поручил упростить налоговое законодательство.

Источник: Tengrinews

Нурсултан Назарбаев поручил упростить налоговое законодательство, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Об этом Глава государства высказался в ходе расширенного заседания правительства.

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«Мешает сложность работы налогового законодательства. К примеру, только по НДС налогоплательщику нужно знать 82 статьи Налогового кодекса. В свою очередь эти статьи имеют 268 ссылок, из которых 206 имеют дальнейшие ссылки. Какие вы условия создали? Вы просто работаете против правительства. Кто в этом разберется? Им (предпринимателям — прим. автора) работать, что-то создавать или в этих бумагах разобраться», — обратился к правительству Назарбаев.

«Действительно, по Налоговому кодексу у нас есть проблема», — согласился с Президентом министр финансов Бахыт Султанов.

«Вот посмотрите Налоговый кодекс, кто-то создал его с вражеской целью для нас всех. Вот посмотрите, упростите, сделайте максимально простым», — поручил Президент.

«Такая задача поставлена, упростим», — резюмировал министр Бахыт Султанов, отмечая, что в ведомстве этим вопросом уже занимаются.

«Налоговое законодательство должно быть простым и понятным. И общая налоговая нагрузка при этом не должна увеличиваться. Надо провести ревизию, отменить все налоговые льготы и преференции. Налоговое законодательство должно стимулировать деловую активность», — заявил Глава государства.

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