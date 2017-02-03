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13:32 (мск), источник: Prokazan.ru

Минниханов о семьях Татарстана: «Три ребенка — это стандарт, который мы должны донести»

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе коллегии Минздрава РТ заявил, что три ребенка в каждой семье республики должны стать стандартом, посоветовав брать пример с министра здравоохранения РТ Аделя Вафина, у которого уже четверо детей.

По словам Минниханова, естественный прирост населения в Татарстане — это очень важная тема, поэтому, как он отметил, его беспокоит тот факт, что в прошлом году родилось меньше детей, что связывают с демографическим провалом.

— Мы должны найти формы, правильные слова, стимулы, чтобы наши женщины рожали и вторых, и третьих, и четвертых детей. Я считаю, что три ребенка — это тот стандарт, который мы должны донести до нашего населения, — заявил Минниханов.

Отметим, ранее стало известно, что в Казани установили новый демографический рекорд. За 2016 год зарегистрировано 24564 новорожденных — 501 ребенка больше, чем в 2015 году. Так, в 2016 году родилось 12668 мальчиков и 11896 девочек.

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