Минниханов о семьях Татарстана: «Три ребенка — это стандарт, который мы должны донести»

По словам Минниханова, естественный прирост населения в Татарстане — это очень важная тема, поэтому, как он отметил, его беспокоит тот факт, что в прошлом году родилось меньше детей, что связывают с демографическим провалом.

— Мы должны найти формы, правильные слова, стимулы, чтобы наши женщины рожали и вторых, и третьих, и четвертых детей. Я считаю, что три ребенка — это тот стандарт, который мы должны донести до нашего населения, — заявил Минниханов.

Отметим, ранее стало известно, что в Казани установили новый демографический рекорд. За 2016 год зарегистрировано 24564 новорожденных — 501 ребенка больше, чем в 2015 году. Так, в 2016 году родилось 12668 мальчиков и 11896 девочек.