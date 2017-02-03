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12:00 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Депутат Госдумы Евгений Москвичев встретился с жителями Волгоградской области

В Волгограде с рабочим визитом побывал депутат Государственной Думы, председатель комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Он ответил на вопросы жителей региона: ремонт сельских и внутриквартальных дорог, развитие транспортной схемы региона. Затронули и больную для волгоградцев тему маршрутных такси.

В 2017 году волгоградский регион участвует в ряде масштабных государственных программ, что направлены на развитие магистралей и транспортных схем. Только на реконструкцию внутриквартальных дорог в этом году Волгоградская область получит больше 400 миллионов рублей.

В ходе встречи с жителями региона Евгений Москвичев было озвучено сразу несколько вопросов. Большая часть из них касалась темы дорог. Заместитель председателя общественной палаты Волжского Николай Репринцев затронул проблемную тему реконструкции мостового перехода на волжской ГЭС. Сегодня путепровод требует капитального ремонта.

Николай Репринцев, заместитель председателя общественной палаты г. Волжского: «Мы просим передать мост на баланс области, поскольку городской бюджет его не потянет. На федерацию мы не замахиваемся».

О развитии дорожной сети в целом и других важных задачах, которые Волгоградской области предстоит решить в ближайшие годы, председатель комитета Госдумы говорил уже на встрече со своими региональными коллегами. Обсудили тему подготовки к чемпионату мира 2018 года. Сегодня в регионе продолжается активная работа по реконструкции и строительству главных транспортных артерий, в их числе вопрос о подведении железнодорожных путей к аэропорту и реализация других проектов.

Евгений Москвичев, председатель комитета Государственной Думы ФС РФ по транспорту и строительству: «На 2017 год Волгоградская область не потеряла, и мы сейчас рассматриваем дополнительный вопрос о строительстве обводной дороги около Волгограда. По программе, которую мы наметили, в первую очередь Волгоградская область сдает документы в дорожное агентство».

Создание новой транспортной схемы региона — этот вопрос сегодня обсуждают на всех уровнях. В приоритете комфорт и безопасность пассажиров. Основная ставка на автобусы, троллейбусы и трамваи.

Анатолий Васильев, председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области: «Мы планируем перераспределить движение. На направлениях, перпендикулярных первой и второй продольной, маршрутки останутся и будут выполнять свою роль».

Все вопросы и предложения услышаны и будут озвучены на федеральном уровне.

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