Захарова: варварскому налету на Донецк нет никакого оправдания

Этому варварскому налету нет никакого оправдания, своими действиями Киев грубо нарушил не только Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 года "О защите гражданского населения во время войны", но и все нормы морали. Бомбить спящий город, уничтожать ни в чем не повинных людей могут лишь вандалы, у нас нет другого определения тем людям, которые совершили эту ночную вылазку

Мария Захарова Официальный представитель МИД РФ