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11:45 (мск), источник: ТАСС

Захарова: варварскому налету на Донецк нет никакого оправдания

Официальный представитель МИД РФ заявила, что Киев нарушил не только Женевскую конвенцию, но и «все нормы морали».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Варварскому налету на Донецк нет никакого оправдания, Киев нарушил все нормы морали. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как напомнила дипломат, в ночь на 3 февраля Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины.

«По жилым кварталам были нанесены десятки ударов из тяжелых крупнокалиберных вооружений, включая ракетные системы залпового огня “Ураган” и “Град”, — сказала она. — Несколько мирных жителей погибли, есть раненые, среди них дети, имеются разрушения».

Этому варварскому налету нет никакого оправдания, своими действиями Киев грубо нарушил не только Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 года "О защите гражданского населения во время войны", но и все нормы морали. Бомбить спящий город, уничтожать ни в чем не повинных людей могут лишь вандалы, у нас нет другого определения тем людям, которые совершили эту ночную вылазку
Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД РФ

Дипломат также обратила внимание на реакцию Украины, которая, по ее словам, не только «не берет на себя никакой ответственности за происходящее, но и без какого-либо зазрения совести бравирует действиями собственных вооруженных сил в Донбассе».

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Об обстреле журналистов в Донбассе

Мария Захарова заявила, что Россия обеспокоена обстрелами с украинской стороны журналистов в Донбассе, это грубое нарушение норм и стандартов международного права.

«Мы глубоко обеспокоены безопасностью журналистов, находящихся в регионе, — отметила она. — 31 января под обстрел артиллерии вооруженных сил Украины в Киевском районе Донецка попали журналисты НТВ, стрингеры RT, оператор телеканала Life News».

«Следственный комитет РФ в настоящий момент устанавливает обстоятельства произошедшего, — сказала дипломат. — Расцениваем этот инцидент как грубое нарушение прав и норм международного права».

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