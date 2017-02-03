Школьным питанием заинтересовались депутаты

Депутаты Совета депутатов города Новосибирска занимаются этим вопросом уже несколько лет. Сейчас можно смело говорить, что дело сдвинулось с мертвой точки. Однако проблемы до сих пор остаются.

Не испортить аппетит

Для решения проблемы качества блюд в образовательных учреждениях в Совете депутатов Новосибирска была создана специальная рабочая группа — по разработке предложений по совершенствованию питания в части соблюдения санитарного законодательства.



— По тем же обсуждениям в социальных сетях я вижу, что тема волнует очень многих новосибирцев. Мы сейчас выступаем единым фронтом вместе с общественностью, — говорит председатель рабочей группы по разработке предложений по совершенствованию питания обучающихся и воспитанников в образовательных организациях города Новосибирска в части соблюдения санитарного законодательства, председатель постоянной комиссии по социальной политике и образованию Николай Тямин. — Оборот в школьном питании в Новосибирской области составляет от пяти до семи миллиардов рублей в год. Это баснословная сумма, которая не учитывается ни в одном бюджете. Речь идет об обороте непосредственно в комбинатах питания и школьных столовых. Конечно, нас эта тема очень беспокоит: деньги немалые, а качество питания оставляет желать лучшего.

Есть прорехи и в законодательстве, оказывающие негативное влияние на организацию питания. Так, Новосибирская область — один из немногих регионов России, который не имеет нормативно-правового акта субъекта Федерации по наценке на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах. А это значит, поставщики и посредники могут играть с ценой на продукцию, как хотят.

Добраться до поставщиков

В Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области рассказали, что в 2016—2017 учебном году контрольно-надзорными мероприятиями было охвачено 145 образовательных организаций и 69 поставщиков продуктов. Среди наиболее часто встречающихся нарушений специалисты отмечают пренебрежение технологией обработки блюд, правилами отбора, хранением суточных проб.

Школьники жалуются родителям на невкусную и холодную еду, маленькие порции. А общественники при проведении независимых проверок и экспертиз заявляют об использовании низкосортного сырья, фальсификатов и суррогатов. По словам депутатов, чаще всего проблемы начинаются не в стенах школьных пищеблоков. «Мы не спорим, экспертизы и проверки должны проводиться. Но исследовать надо не только готовые блюда, но и сырье. При этом необходимо допустить на рынок местных производителей. Сейчас чаще всего поставщики никакого отношения к Новосибирской области не имеют. Естественно, из-за этого и качество товара хромает», — считает Николай Тямин.

По мнению членов рабочей группы, на рынке школьного питания нужно полностью менять правила игры. Например, укрупнять заказы. Еще одно депутатское предложение — изменение договоров с поставщиками, в которых необходимо прописать, что в случае выявления суррогата вся сумма контракта не выплачивается. Проще говоря, сначала товар высокого качества, потом деньги, а не на­­оборот.

Новосибирские депутаты эту тему с повестки дня снимать не собираются. Рабочая группа продолжит свою деятельность. Вслед за коллегами из Совета депутатов на проблему обратили внимание и депутаты Законодательного собрания области, где также создана комиссия для обсуждения этого злободневного вопроса.

Цифры

87% новосибирских учеников на сегодняшний день охвачены горячим питанием в школах.

Опубликовано в газете «Вечерний Новосибирск» № 5 от 3 февраля 2017 года.