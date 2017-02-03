Глава Каслинского района отстранен от должности из-за уголовного дела

Глава Каслинского района Александр Грачев отстранен от должности в связи с обвинениями в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя СУ СКР по Челябинской области Владимира Шишкова.

«Следствие полагает, что в 2012—2013 годах Грачев, будучи заместителем главы Каслинского муниципального района, незаконно предоставил местным жителям два земельных участка, которые были обременены правами третьих лиц. В 2014 году Грачев принял незаконное решение о передаче земельного участка, на котором находился объект культурного наследия Челябинской области “Дом купца Хозяинова”, для ведения хозяйственной деятельности. В результате незаконных действий здание было демонтировано и на земельном участке построен новый объект», — рассказал Шишков.

Главе Каслинского района предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 и частью 1 статьи 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий). Суд удовлетворил ходатайство следствия об отстранении чиновника от должности.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.

В ходе расследования уголовного дела следователем в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление.