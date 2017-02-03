Лукашенко не исключает возможности отмены декрета № 3
«Этот декрет работает года
«Этот декрет работает года
3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает возможности отмены декрета № 3. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
«Этот декрет работает года
Президент обратил внимание, что декрет в первую очередь нацелен на тех, кто нигде не работает и не участвует в финансировании госрасходов, однако живет не по средствам и пользуется всеми благами, например, бесплатным образованием и медицинской помощью.
«Мы подталкиваем их к тому, чтобы они работали. И мы же не заставляем работать, но получаешь услугу — заплати», — заметил глава государства.
Александр Лукашенко напомнил, что недавно в документ были внесены изменения. Теперь местные органы власти вправе освободить гражданина от уплаты налога, если человек попал в трудную жизненную ситуацию.
«Нет оснований сегодня дальше раскручивать эту тему», — заключил Президент.