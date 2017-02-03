3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает возможности отмены декрета № 3. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

«Этот декрет работает года два-три. Давайте поживем. Если мы с вами придем к одному непреклонному выводу, что это анахронизм и он не нужен, мы его отменим. Не спешите. Может, он еще много полезного привнесет в нашу жизнь», — отметил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что декрет в первую очередь нацелен на тех, кто нигде не работает и не участвует в финансировании госрасходов, однако живет не по средствам и пользуется всеми благами, например, бесплатным образованием и медицинской помощью.

«Мы подталкиваем их к тому, чтобы они работали. И мы же не заставляем работать, но получаешь услугу — заплати», — заметил глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что недавно в документ были внесены изменения. Теперь местные органы власти вправе освободить гражданина от уплаты налога, если человек попал в трудную жизненную ситуацию.

«Нет оснований сегодня дальше раскручивать эту тему», — заключил Президент.