Из Авдеевки эвакуировали 213 человек, — Бахал

«Около 21:00 был обстрелян район авдеевской общеобразовательной школы № 2. В результате обстрела погиб водитель части аварийно-спасательного отряда главного управления ГСЧС. Ранен начальник 15 государственного отряда Авдеевки. Сейчас он находится в больнице, состояние стабильное», — сообщила она.

Состояние начальника спасательного отряда Авдеевки Дмитрия Тритейкина оценивается как стабильное. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила глава пресс-службы ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал.

По информации Вероники Бахал, в результате обстрела были повреждены 24 дома.

Она также отметила, что в Авдеевке до сих пор нет света, а водоснабжение города осуществляется по часам. «Теплоснабжение поддерживается за счет коксохимического завода», — добавила глава пресс-службы облуправления по чрезвычайным ситуациям.

Вероника Бахал также сообщила, что в целом из Авдеевки эвакуировано 213 человек.

«Желающие выехать записываются в списки. Сегодня было вывезено 25 человек из них четырнадцать детей», — сообщила пресс-офицер и добавила, что жители города нуждаются в теплых вещах, продуктах питания и медикаментах.

Напомним, по состоянию на утро централизованное электроснабжение в Авдеевке отсутствует. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 15 генераторов ГосЧС (в резерве находятся 7 генераторов различной мощности).

В 18:35 30 января в результате боевых действий произошел обрыв воздушной высоковольтной линии 110 кВ вблизи г. Авдеевка, что привело к прекращению электроснабжения Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно снабжают водой и теплом город.