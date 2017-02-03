Из Авдеевки эвакуировали 213 человек, — Бахал
В результате обстрелов были повреждены 24 дома.
В результате обстрелов были повреждены 24 дома.
Состояние начальника спасательного отряда Авдеевки Дмитрия Тритейкина оценивается как стабильное. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила глава
«Около 21:00 был обстрелян район авдеевской общеобразовательной школы № 2. В результате обстрела погиб водитель части
По информации Вероники Бахал, в результате обстрела были повреждены 24 дома.
Она также отметила, что в Авдеевке до сих пор нет света, а водоснабжение города осуществляется по часам. «Теплоснабжение поддерживается за счет коксохимического завода», — добавила глава
Вероника Бахал также сообщила, что в целом из Авдеевки эвакуировано 213 человек.
«Желающие выехать записываются в списки. Сегодня было вывезено 25 человек из них четырнадцать детей», — сообщила
Напомним, по состоянию на утро централизованное электроснабжение в Авдеевке отсутствует. Объекты
В 18:35 30 января в результате боевых действий произошел обрыв воздушной высоковольтной линии 110 кВ вблизи г. Авдеевка, что привело к прекращению электроснабжения Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно снабжают водой и теплом город.