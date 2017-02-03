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12:13 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Юрий Демин назвал транспортную реформу в Екатеринбурге утопией

Разработчики новой маршрутной схемы не подумали о безопасности людей.

Начальник ГИБДД Свердловской области Юрий Демин подверг резкой критике маршрутную схему Екатеринбурга, сообщили «Аиф-Урал» в пресс-службе ведомства.

Демин считает, что одним из главных тем проекта должна стать безопасность дорожного движения, она намного важнее прибыли перевозчиков. Однако никто из разработчиков с Госавтоинспекцией не посоветовался. Да, изменения нужны, но их необходимо вводить постепенно. Резкая реформа, связанная, в том числе, с частыми пересадками, приведет лишь к тому, что на личные авто пересядет еще большее число горожан.

«Ни о каком возврате пассажирского потока на уровень 80-х годов не может быть и речи, — уверен руководитель Госавтоинспекции региона. — Сам парк используемого автотранспорта вырос в разы». При этом особую озабоченность Демина вызвало то, что разработчики даже не поинтересовались состоянием аварийности на различных участках дорог Екатеринбурга. Хотя именно ДТП чаще всего становятся причинами сбоя в работе общественного транспорта. В результате ни о каких 3−7 минутах ожидания автобуса, трамвая или троллейбуса не может быть и речи.

Другой важный момент: при большом количестве пересадок пассажиры, выходя из общественного транспорта, становятся пешеходами. Это поток и его последствия также не просчитаны. При условии повременной оплаты проезда, чтобы сэкономить деньги, люди неизбежно начнут торопиться, нарушать правила дорожного движения, и это неминуемо приведет к росту ДТП с участием пешеходов. Кроме того, в существующих режимах работы светофоров инвалиды, пенсионеры и пассажиры с детьми будут испытывать большие трудности.

Несмотря на то, что на Среднем Урале есть масса специалистов в сферах транспорта, логистики, экономики, их опыт практически не был использован авторами проекта. И ни в одном регионе России не пошли по «революционной» схеме. «Сломать работающую систему и безболезненно воплотить абсолютно новый проект — это утопия, — делает вывод Юрий Демин. — «На данном этапе необходимо организовать широкомасштабные исследования, с привлечением максимального количества экспертов, в том числе и сотрудников ГИБДД Свердловской области».

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