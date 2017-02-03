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12:22 (мск), источник: Новости Перми

Бывший министр Павел Лях лишился ежемесячного пособия от ФСБ в 10 тыс. рублей

Бывший министр физической культуры, спорта и туризма Прикамья Павел Лях 3 февраля остался без ежемесячного пособия в 10 678 рублей, назначенного ему судом четыре месяца назад.

Источник: Новости Перми

Напомним, Лях обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при реконструкции пермского стадиона «Динамо». Ленинский районный суд Перми 6 октября 2016 года удовлетворил ходатайство краевого управления ФСБ о временном отстранении действующего тогда министра от должности.

В соответствии с законом чиновнику было назначено пособие в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения. Размер такого пособия был утвержден 9 сентября 2016 года правительством РФ на второй квартал в сумме 10 722 рубля. Затем, 1 декабря, правительство утвердило размер на третий квартал 2016 года, уменьшив его до 10 678 рублей. Ежемесячную выплату суд возложил на УФСБ по Пермскому краю.

В конце декабря пермское правительство было отправлено в отставку. При формировании в январе 2017 года нового кабинета министров бывший глава спортивного ведомства не вошел в его состав. 3 февраля истекло действие судебного постановления о временном отстранении Ляха от должности и выплате соответствующего довольствия.

При арестованных банковских счетах Ляха назначенное государством пособие в течение четырех месяцев являлось для обвиняемого единственным источником дохода. Для сравнения: в 2015 году он задекларировал доход в 2 849 128 рублей 56 копеек. Это более 237 тысяч рублей в месяц или около 10 тыс. рублей за один рабочий день. Кроме того, супруга показала за 2015 год получение 343 496 рублей 07 копеек.

Собеседник «Новостей Перми», близкий к защите экс-министра, заявил: в случае прекращения уголовного преследования по реабилитирующим основаниям может встать вопрос о взыскании с государства потерянного жалованья.

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