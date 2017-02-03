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15:12 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко: без российской нефти мы обойдемся, хотя и будет трудно

Президент подчеркнул: «Это несопоставимо, если на одной чаше независимость, а на другой — российская, иранская, азербайджанская или американская нефть».

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может обойтись без российской нефти, хотя это и будет трудно. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

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«Без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно, —
сказал глава государства. — Но свобода, независимость не оценивается никакими деньгами».

Президент подчеркнул: «Это несопоставимо, если на одной чаше независимость, а на другой — российская, иранская, азербайджанская или американская нефть».

«Независимость, порядочность, наше историческое прошлое дороже, чем нефть», — добавил белорусский лидер.

Беларусь все равно найдет выход, продолжил Александр Лукашенко.

«Этого в России, к сожалению, не понимают», — констатировал он.

Президент назвал возможные причины нынешнего состояния белорусско-российских отношений.

«Наверное, у России появилась некая настороженность, что Беларусь уйдет на Запад», — предположил белорусский лидер.

Некоторые российские СМИ критикуют за это руководителя внешнеполитического ведомства Беларуси Владимира Макея.

«Никакой Макей без согласия Президента не ведет переговоры ни в Брюсселе, ни в Берлине, ни в Вашингтоне. В России все должны понимать, что это согласованная позиция, на которую меня когда-то подтолкнул мой друг, Президент Путин», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что, когда Беларусь еще находилась под санкциями, Владимир Путин советовал ему выйти с западными коллегами на нормальные отношения.

Теперь, после отмены санкций, они развиваются активнее, но не в ущерб взаимодействию с Россией.

«Россия — это святое», — подытожил Президент.

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