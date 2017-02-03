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12:54 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко: пока я Президент, ни один камень в сторону русского человека брошен не будет

«Пока я Президент, ни один камень в сторону русского человека, россиянина брошен не будет», — сказал глава государства.

Источник: Reuters

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россияне всегда были для Беларуси близкими людьми. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

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«Пока я Президент, ни один камень в сторону русского человека, россиянина брошен не будет», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко назвал нынешнее состояние белорусско-российских отношений важнейшим вопросом.

«Тема очень острая. Боюсь сказать лишнее, с одной стороны. А с другой — ситуация уже дошла до того, что я мало что имею право скрывать», — отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что у него складываются порой непростые, но в целом хорошие отношения с российским Президентом Владимиром Путиным. Но, как обратил внимание Александр Лукашенко, в России действуют разные силы, в том числе и в руководстве страны.

В итоге «некоторые вещи расходятся с мнением и решениями самого Президента», — констатировал белорусский лидер.

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