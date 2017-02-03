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12:43 (мск), источник: РИА Крым

Константинов: Порошенко придется уйти добровольно или сбежать

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости (Крым). Глава Госсовета Республики Владимир Константинов прогнозирует «политическую смерть» президента Украины Петра Порошенко в 2017 году.

Источник: РИА "Новости"

Свой прогноз он связывает с невыполнением Украиной Минских соглашений и изменением структуры власти в США, цитирует пресс-служба Госсовета.

«Я думаю, ему придется свой пост оставить — или сбежать, или добровольно уйти, — говорится в ответе Константинова на запрос «Rambler News Service» относительно заявления Петра Порошенко, в котором он назвал себя сторонником снятия санкций с России при выполнении условий мирного урегулирования на юго-востоке Украины и восстановлении территориальной целостности страны.

Константинов также отметил, что все заявления Порошенко — это «риторика, которая мало что имеет общего с реальными его настроениями».

«Да они (заявления — ред.) мало кого интересуют уже и на Украине, и в Российской Федерации. На них никто не обращает внимания. То он за санкции, завтра он будет петь гимн России и хлопать нам в ладоши — от этого ничего не изменится. Этот человек как политик “умер” для крымчан давным-давно за те преступления, которые он совершил. А как политик украинский он “умрет” в этом году», — считает Константинов.

Спикер уверен, что изменение структуры власти в Америке создало совершенно новую ситуацию, которая несет угрозу Порошенко как политику. Глава крымского Госсовета уверен, что выполнение Минских соглашений для властей Украины «очевидно невозможно».

«Для него (Порошенко — ред.) выполнить Минские соглашения — совершенно самоубийственная вещь. Не для того они приходили к власти военным переворотом, чтобы раздавать полномочия. Понятно, что они готовы обвинять кого угодно. Последней стадией, наверное, будет обвинение инопланетян в том, что не выполняются Минские соглашения», — заключил Константинов.

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