Самарские власти продолжают снижать прожиточный минимум для населения

Постановлением правительства Самарской области установлена величина прожиточного минимума за IV квартал 2016 года: в расчете на душу населения — 9664 рубля (снижение по сравнению с 3-м кварталом 2016 года на 125 рублей), для трудоспособного населения — 10 642 рубля (снижение на 133 рубля), для пенсионеров — 7667 рублей (снижение на 83 рубля), для детей — 9415 рублей (снижение на 165 рублей), сообщает ИА REGNUM.

Напомним, этот показатель ежеквартально устанавливается с целью оценки уровня жизни населения в регионе и оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам. Прожиточный минимум за первый квартал 2017 года ожидается в апреле 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постановлением правительства Самарской области в третьем квартале 2016 года была установлена следующая величина прожиточного минимума: в расчете на душу населения — 9789 рублей, для трудоспособного населения — 10 тыс.775, для пенсионеров — 7750, для детей — 9580.

Во втором квартале 2016 года величина прожиточного минимума на душу населения была определена самарскими региональными властями в размере 9810 рублей, для трудоспособного населения — 10 755, для пенсионеров — 7751, для детей — 9785.

В первом квартале 2016-го: на душу населения — 9547 рубля, для трудоспособного населения — 10 тыс. 486, для пенсионеров — 7560, для детей — 9491.