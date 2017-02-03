Самарские власти продолжают снижать прожиточный минимум для населения
Областное руководство продолжает политику снижения прожиточного минимума для населения.
Областное руководство продолжает политику снижения прожиточного минимума для населения.
Постановлением правительства Самарской области установлена величина прожиточного минимума за IV квартал 2016 года: в расчете на душу населения — 9664 рубля (снижение по сравнению с 3-м кварталом 2016 года на 125 рублей), для трудоспособного населения — 10 642 рубля (снижение на 133 рубля), для пенсионеров — 7667 рублей (снижение на 83 рубля), для детей — 9415 рублей (снижение на 165 рублей), сообщает ИА REGNUM.
Напомним, этот показатель ежеквартально устанавливается с целью оценки уровня жизни населения в регионе и оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам. Прожиточный минимум за первый квартал 2017 года ожидается в апреле 2017 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, постановлением правительства Самарской области в третьем квартале 2016 года была установлена следующая величина прожиточного минимума: в расчете на душу населения — 9789 рублей, для трудоспособного населения — 10 тыс.775, для пенсионеров — 7750, для детей — 9580.
Во втором квартале 2016 года величина прожиточного минимума на душу населения была определена самарскими региональными властями в размере 9810 рублей, для трудоспособного населения — 10 755, для пенсионеров — 7751, для детей — 9785.
В первом квартале 2016-го: на душу населения — 9547 рубля, для трудоспособного населения — 10 тыс. 486, для пенсионеров — 7560, для детей — 9491.