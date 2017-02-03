В Ленинградской области завершились тактические учения С-300

DM: Великобритания направит корабль в Черное море для выполнения оперативной задачи

«В ходе учения расчеты зенитно-ракетных систем С-300 и подразделения управления были подняты по тревоге. Пусковые установки совершили марш в район проведения условных пусков ракет, на маршруте следования расчеты С-300 отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника», — сказал он.

Начальник пресс-службы ЗВО отметил, что личный состав выполнил развертывание пусковых установок, поиск, опознавание, сопровождение и уничтожение воздушных целей, имитирующих авиационный налет условного противника.

В учении приняли участие свыше 100 военнослужащих и около 30 единиц боевой и специальной техники.