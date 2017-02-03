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14:59 (мск), источник: Noi.md

Гражданское общество предупреждает парламент о его задолженностях

Ряд проектов законов в области предупреждения коррупции игнорируется законодательным собранием, предупреждает группа неправительственных организаций, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

НПО выступили с обращением к руководству парламента, требуя принятие в срочном порядке некоторых проектов законов, предназначенных для оптимизации борьбы с коррупцией.

Это Закон о создании Агентства по возвращению активов, полученных преступным путем, и Закон о неподкупности, принятые в первом чтении, а также Национальная антикоррупционная стратегия на 2017−2020 годы и Закон о предупреждениях относительно неподкупности, которые еще не были рассмотрены в парламенте.

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По мнению подписавших заявление организаций, меры по борьбе с коррупцией являются недостаточными, поэтому Молдове необходимо выстроить систему неподкупности в государственном и частном секторе, которая обеспечит системное предупреждение коррупции на высшем уровне. Названные законопроекты направлены именно на достижение этой цели, утверждают НПО.

«Мы продолжаем считать необоснованными и неоправданными задержки по расследованию и возврату в деле “Banca de Economii — кража миллиарда”, ряда других проектов законов в области предупреждения и борьбы с коррупцией. Антикоррупционный альянс требует принять эти проекты в приоритетном режиме», — указывается в заявлении.

Среди организаций, подписавших запрос, Центр ресурсов по правам человека (CreDO), Агентство по региональному развитию «Habitat» (ADR Habitat), Центр Pro Marshall в Молдове, Альянс INFONET, Союз юристов Молдовы, Альянс студентов Молдовы, НАЦ студентов.

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