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12:37 (мск), источник: RNS

Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

Источник: AP 2016
Что касается продуктов питания… Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту… за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое — все эти Данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта.
Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии

В октябре 2016 года госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота говорил RNS, что Россия и Белоруссия вырабатывают новую формулу взаимодействия между Россельхознадзором и белорусскими экспортерами сельхозпродукции.

«Действительно, давление есть. Иногда оно оправдано, иногда — не совсем. Мы находимся в очень тесном диалоге с Россельхознадзором и сейчас начинаем приходить к разумной формуле того, как должно быть налажено взаимодействие между производителями сельхозпродукции и контролирующими органами. Вся правовая база взаимодействия находится в Евразийском экономическом союзе. И они дают правовую оценку: насколько те или иные действия Россельхознадзора оправданы или нет, где они правы или не правы», —  сказал Рапота.

Взаимоотношения между Россельхознадзором и белорусскими производителями Рапота называл «рабочим моментом».

Комментарии
8
А Б
Заведёт батька уголовное дело на Данкверта или не заведёт - не так уж и важно. В данной ситуации гораздо важнее другое. Сам факт такого заявления Лукашенко говорит о том, насколько накалились отношения между РФ И РБ, формально являющимися членами единого союзного государства. Ранее защищавший, хотя бы на словах, РФ, Лукашенко всё больше от неё отворачивается и всё явственнее даёт понять, что с гораздо большим интересом рассматривает вопрос восстановления нормальных отношений с цивилизованными странами.
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конь педальный
Походу на хитрожепого папу Коли нашли детородный орган с винтом.
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Сергей Саморуков
Браво!
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