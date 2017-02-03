Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора

Что касается продуктов питания… Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту… за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое — все эти Данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта.

В октябре 2016 года госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота говорил RNS, что Россия и Белоруссия вырабатывают новую формулу взаимодействия между Россельхознадзором и белорусскими экспортерами сельхозпродукции.

«Действительно, давление есть. Иногда оно оправдано, иногда — не совсем. Мы находимся в очень тесном диалоге с Россельхознадзором и сейчас начинаем приходить к разумной формуле того, как должно быть налажено взаимодействие между производителями сельхозпродукции и контролирующими органами. Вся правовая база взаимодействия находится в Евразийском экономическом союзе. И они дают правовую оценку: насколько те или иные действия Россельхознадзора оправданы или нет, где они правы или не правы», — сказал Рапота.

Взаимоотношения между Россельхознадзором и белорусскими производителями Рапота называл «рабочим моментом».