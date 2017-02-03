Визит Мутко в Екатеринбург начался с осмотра Кольцово

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прибыл 3 февраля с инспекцией в Екатеринбург. Чиновник оценит ход подготовки региона к чемпионату мира по футболу 2018 года, передает «Уралинформбюро».

Визит начался с осмотра аэропорта Кольцово, через который в Екатеринбург прибудет львиная доля футбольных болельщиков.

«Аэропорт уже готов к такому большому наплыву пассажиров. Работы по второй взлетно-посадочной полосе мы закончим в августе, затем предстоит реконструкция первой полосы. Полностью работы будут завершены к декабрю», — отчитался замруководителя Федерального агентства воздушного транспорта Константин Махов .

В программе визита Мутко — посещение объектов, которые будут задействованы в организации матчей мундиаля, в том числе Центрального стадиона и «СКБ-банк-арены» на Уралмаше. Первый будет принимать игры чемпионата, вторая станет тренировочной площадкой для сборных.

По итогам объезда состоится совещание по подготовке к мировому первенству.