Визит Мутко в Екатеринбург начался с осмотра Кольцово
На очереди стадионы.
На очереди стадионы.
Визит начался с осмотра аэропорта Кольцово, через который в Екатеринбург прибудет львиная доля футбольных болельщиков.
«Аэропорт уже готов к такому большому наплыву пассажиров. Работы по второй
В программе визита Мутко — посещение объектов, которые будут задействованы в организации матчей мундиаля, в том числе Центрального стадиона и «СКБ-банк-арены» на Уралмаше. Первый будет принимать игры чемпионата, вторая станет тренировочной площадкой для сборных.
По итогам объезда состоится совещание по подготовке к мировому первенству.