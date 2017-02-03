Пермский омбудсмен просит главу Перми отменить лимитированный проездной

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина обратилась к главе Перми Дмитрию Самойлову с просьбой рассмотреть возможность отмены ограничений по поездкам на электронном социальном проездном.



Проездной рассчитан на 90 поездок в месяц. При этом многие студенты жалуются, что этого не достаточно. Кроме того, стоимость проездного составляет 1080 рублей, но неиспользованные деньги не переходят на следующий месяц.



Ранее Татьяна Марголина уже обращалась к городской администрации с письмом, в котором она указывала на то, что при принятии решения о введении такого проездного не была изучена ситуация, не было проведено публичных слушаний и исследований.



Ответы, которые омбудсмен получила от начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми, являются формальными и не содержат ответа по существу ее просьбы.