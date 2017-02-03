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13:01 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко: выход Беларуси из ЕАЭС и Союзного государства — полный вымысел

Президент отметил, что такая информация появляется, потому что есть люди, которым это выгодно.

Источник: БЕЛТА

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация о выходе Беларуси из ЕАЭС и Союзного государства является полным вымыслом. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что такая информация появляется, потому что есть люди, которым это выгодно.

«Что касается заседания союзного Совета Министров, Высшего Государственного Совета, поездки на саммит ЕАЭС, мое было четкое понимание и требование в этом плане: о чем говорить, если не решаются вопросы, о которых мы договорились?», — заявил Александр Лукашенко.

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