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14:17 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко: за нанесение ущерба Беларуси надо возбудить уголовное дело на Данкверта

За нанесение ущерба Беларуси из-за проблем с поставками продовольствия на российский рынок на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта нужно возбудить уголовное дело.

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За нанесение ущерба Беларуси из-за проблем с поставками продовольствия на российский рынок на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта нужно возбудить уголовное дело. Об этом заявил сегодня на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

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