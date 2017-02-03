Лукашенко: за нанесение ущерба Беларуси надо возбудить уголовное дело на Данкверта
За нанесение ущерба Беларуси из-за проблем с поставками продовольствия на российский рынок на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта нужно возбудить уголовное дело.
3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За нанесение ущерба Беларуси из-за проблем с поставками продовольствия на российский рынок на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта нужно возбудить уголовное дело. Об этом заявил сегодня на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.