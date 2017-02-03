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13:52 (мск), источник: "Российская газета"

Десантные катера Балтфлота провели боевые учения

Экипажи десантных катеров на воздушном «крыле» проекта 21820 «Дюгонь», состоящих на вооружении Балтийского флота, провели боевые учения в море и на суше, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

На учения вышли быстроходные десантные катера «Денис Давыдов», «Лейтенант Римский-Корсаков» и «Мичман Лермонтов». Все они построены по проекту «Дюгонь» и были включены в состав Балтийского флота в 2015 году.

В ходе учений экипажи боевых катеров тренировались в погрузке боевой бронетехники на корабль и высадке ее на необорудованное побережье. В тренировках были задействованы шесть бронетранспортеров БТР-82А.

В море экипажи также провели боевые стрельбы из крупнокалиберных пулеметов КПВТ по морским надводным и воздушным целям.

Стоит добавить, что десантные катера проекта 21820 «Дюгонь» имеют полное водоизмещение 280 тонн, длину 45 метров, ширину 8,5 метра и осадку 1,9 метра.

Мощный дизель М507А-2Д и воздушное «крыло» обеспечивают им скорость хода до 35 узлов.

Максимальная дальность плавания составляет 500 морских миль, грузоподъемность катеров — до 140 тонн.

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