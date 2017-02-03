Белоруссия подала на Россию в суд за сокращение поставок нефти
О начале судебного разбирательства сообщил в ходе традиционной большой
О начале судебного разбирательства сообщил в ходе традиционной большой
Власти Белоруссии подали в суд на Россию в связи с сокращением поставок в страну российской нефти, заявил президент Александр Лукашенко в ходе проходящей в пятницу в Минске встречи с представителями общественности и прессой.
«Спор шел только по газу, а они стали резать нефть. Мы обратились, конечно, в суд, согласно нашим договоренностям», — подчеркнул президент (цитата по ТАСС), назвав ненормальной ситуацию, когда «самые близкие две республики, самые родные люди начинают «репу драть».
Президент особо отметил, что сама Белоруссия не нарушила ни одного заключенного с Россией договора, а вот российские власти порой относятся к белорусским чиновникам «наплевательски».
«Приезжают министры — стоят в приемной в очереди», — посетовал Лукашенко, заверив, что в случае необходимости страна сможет и вовсе отказаться от закупок российской нефти.
«Без российской нефти мы обойдемся», — заявил Лукашенко, признав, что сделать это будет трудно.
В январе 2017 года Лукашенко потребовал от правительства найти альтернативные источники нефти, которые могли бы заменить поставки из России.
В частности, Лукашенко упомянул о проработке экономической целесообразности доставки нефти с «Черного и Средиземных морей» на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.
Представитель Министерства энергетики России отказался прокомментировать РБК заявление Лукашенко. В аппарате курирующего вопросы ТЭК
В начале 2017 года стало известно о планах российского правительства сократить объемы поставок нефти в Белоруссию на 12% в связи с неурегулированным спором о долге за газ.