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13:10 (мск), источник: РБК

Белоруссия подала на Россию в суд за сокращение поставок нефти

О начале судебного разбирательства сообщил в ходе традиционной большой пресс-конференции в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Источник: AP 2016

Власти Белоруссии подали в суд на Россию в связи с сокращением поставок в страну российской нефти, заявил президент Александр Лукашенко в ходе проходящей в пятницу в Минске встречи с представителями общественности и прессой.

«Спор шел только по газу, а они стали резать нефть. Мы обратились, конечно, в суд, согласно нашим договоренностям», — подчеркнул президент (цитата по ТАСС), назвав ненормальной ситуацию, когда «самые близкие две республики, самые родные люди начинают «репу драть».
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Президент особо отметил, что сама Белоруссия не нарушила ни одного заключенного с Россией договора, а вот российские власти порой относятся к белорусским чиновникам «наплевательски».

«Приезжают министры — стоят в приемной в очереди», — посетовал Лукашенко, заверив, что в случае необходимости страна сможет и вовсе отказаться от закупок российской нефти.

«Без российской нефти мы обойдемся», — заявил Лукашенко, признав, что сделать это будет трудно.

В январе 2017 года Лукашенко потребовал от правительства найти альтернативные источники нефти, которые могли бы заменить поставки из России.

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В частности, Лукашенко упомянул о проработке экономической целесообразности доставки нефти с «Черного и Средиземных морей» на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Представитель Министерства энергетики России отказался прокомментировать РБК заявление Лукашенко. В аппарате курирующего вопросы ТЭК вице-премьера Аркадия Дворковича также отказались от комментариев.

В начале 2017 года стало известно о планах российского правительства сократить объемы поставок нефти в Белоруссию на 12% в связи с неурегулированным спором о долге за газ.

Комментарии
35
Сергей Зауглов
Да, Россия на игле. А, главное, что в скорой перспективе нефть будет практически не нужна, ввиду технологического прогресса! Перестраивать нужно экономику! Каменный век закончился не потому, что закончились камни! Также будет и с нефтяным!
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А Б
Этот факт ещё раз говорит о том, что отношения между РФ И РБ, являющимися членами союзного государства, обострены до предела. Это и другие действия Лукашенко (например, предоставление безвизового въезда гражданам 80 стран), наглядно говорят о том, что Лукашенко отношениям с РФ всё более предпочитает хорошие и тесные взаимоотношения с другими странами мирового сообщества.
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Сергей Зауглов
Уже даже батьку достала наша путинская власть!
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