Белоруссия подала на Россию в суд за сокращение поставок нефти

Власти Белоруссии подали в суд на Россию в связи с сокращением поставок в страну российской нефти, заявил президент Александр Лукашенко в ходе проходящей в пятницу в Минске встречи с представителями общественности и прессой.

«Спор шел только по газу, а они стали резать нефть. Мы обратились, конечно, в суд, согласно нашим договоренностям», — подчеркнул президент (цитата по ТАСС), назвав ненормальной ситуацию, когда «самые близкие две республики, самые родные люди начинают «репу драть».

Президент особо отметил, что сама Белоруссия не нарушила ни одного заключенного с Россией договора, а вот российские власти порой относятся к белорусским чиновникам «наплевательски».

«Приезжают министры — стоят в приемной в очереди», — посетовал Лукашенко, заверив, что в случае необходимости страна сможет и вовсе отказаться от закупок российской нефти.