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12:57 (мск), источник: РБК

Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело против Данкверта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Ранее российский чиновник в интервью РБК называл белорусских поставщиков «недобросовестными».

Источник: РИА "Новости"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил главе МВД возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.

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«Что касается продуктов питания… Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту… за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое — все эти Данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта», — заявил Лукашенко журналистам (цитата по RNS). ​​

Как сообщила РБК официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, ведомство узнало о заявлениях Лукашенко из СМИ. «Россельхознадзор не проявляет никакой обеспокоенности по этому поводу так как уверен в законности тех действий, которые предпринимались и предпринимаются в отношении белорусских предприятий», — сказала Мелано РБК,

Конфликт между главой Белоруссии и российским чиновником разгорелся в декабре 2016 года. В интервью РБК Сергей Данкверт заявил, что белорусские поставщики продуктов часто ведут себя «недобросовестно» и «хотят воспользоваться ситуацией, когда российский рынок закрыли для поставок из ЕС, с Украины».

Реакция от Лукашенко на это заявление последовала практически сразу.

«У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса из Белоруссии или стакан молока, или кусок хлеба застревают, продукция не та. И правительство при этом молчит», — заявил он на декабрьском совещании по проекту договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.

Комментарии
3
А Б
Возбудит батька уголовное дело в отношении Данкверта или нет, не так уж и важно. Гораздо важнее в этой ситуации то, что это заявление Лукашенко говорит о том, что отношения между РФ И РБ, являющимися членами союзного государства, обострены до предела. Это и другие действия Лукашанко (например, предоставление безвизового въезда гражданам 80 стран), наглядно говорят о том, что Лукашенко отношениям с РФ всё более предпочитает хорошие и тесные взаимоотношения с другими странами мирового сообщества.
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Сергей Зауглов
Лукашенко скоро окончательно разругается с путинской властью! У него уже явно Накипело!
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Геннадий
Обнаглел Лукашенко
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