Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело против Данкверта

«Что касается продуктов питания… Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту… за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое — все эти Данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта», — заявил Лукашенко журналистам (цитата по RNS). ​​

Как сообщила РБК официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, ведомство узнало о заявлениях Лукашенко из СМИ. «Россельхознадзор не проявляет никакой обеспокоенности по этому поводу так как уверен в законности тех действий, которые предпринимались и предпринимаются в отношении белорусских предприятий», — сказала Мелано РБК,

Конфликт между главой Белоруссии и российским чиновником разгорелся в декабре 2016 года. В интервью РБК Сергей Данкверт заявил, что белорусские поставщики продуктов часто ведут себя «недобросовестно» и «хотят воспользоваться ситуацией, когда российский рынок закрыли для поставок из ЕС, с Украины».

Реакция от Лукашенко на это заявление последовала практически сразу.

«У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса из Белоруссии или стакан молока, или кусок хлеба застревают, продукция не та. И правительство при этом молчит», — заявил он на декабрьском совещании по проекту договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.