Лукашенко: введение Россией пограничной зоны — это чисто политический выпад

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение Россией пограничной зоны на границе с Беларусью является чисто политическим выпадом. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

«Они от кого границу закрывают сегодня? Что это за пограничная зона в 30 км? Они что, лучше обороняют границу, чем мы? В тысячу раз хуже. И у них есть где защищать границу. Это (введение Россией пограничной зоны. — Прим. БЕЛТА), считаю, чисто политический выпад. Нельзя этого делать», — убежден Александр Лукашенко.

Президент заметил, что установление пограничной зоны российская сторона оправдывает введением пятидневного безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран. Однако при этом умалчивается, что данный приказ был подписан Федеральной службой безопасности России еще в конце декабря 2016 года.

Глава государства также обратил внимание на тот факт, что в свое время Беларусь неоднократно принимала решение не закрывать границу с Россией, несмотря на различные внешние факторы.

Александр Лукашенко подчеркнул, что безвизовый въезд в Беларусь никак не отразится на национальной безопасности России, поскольку таможенный и пограничный контроль в пункте прибытия иностранцев белорусская сторона отменять не намерена. К тому же Беларусь и Россия пользуются единым списком граждан, чье пребывание в странах нежелательно.

«Мы свято оберегаем общее пространство. Для нас россиянин никогда не был чужим человеком и не будет. Эти бездумные нескоординированные шаги, которые только ухудшают наши отношения, делать нельзя», — считает белорусский лидер.