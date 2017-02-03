Краевые власти отменили запланированное на восьмое февраля заседание совета глав

Эту информацию подтвердили главы ряда муниципалитетов, сообщив, что причин отмены февральского совета им не уточнили.



Как ранее сообщал «Ъ», накануне глава региона Виктор Басаргин отбыл с рабочим визитом в Москву, где среди прочих у него была запланирована и встреча с руководством администрации президента РФ. Ряд источников «Ъ» не исключает, что отмена совета глав связана с тем, что губернатор мог задержаться в Москве, для решения вопроса о своем участии в предстоящих губернаторских выборах.



Собеседник в администрации губернатора эту информацию опроверг. По его словам, Виктор Басаргин уже вернулся в Пермь и сегодня принял участие в открытии памятника известному кардиохирургу Сергею Суханову. Собеседник отметил, что все запланированные на следующую неделю мероприятия с участием губернатора в плане стоят, но «иногда они двигаются». По словам источника, на следующей неделе губернатор может вновь отправиться с рабочей поездкой в Москву, но состоится она или нет пока не ясно.