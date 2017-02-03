Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Метро перестало влиять на цену московских квартир
От боли в спине не помогают никакие лекарства
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
СМИ:"После развода Домогаров вскрыл себе вены"
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Штрафы за недострой предложили отменить
СМИ: возлюбленная олигарха хвастается откровенными снимками
"Ошиблись кандидатом": Путин о целях Киева в ДНР
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Кайли Миноуг бросила жениха из-за измен
В Думе хотят «поставить на место» Киев за атаку на Донбасс – СМИ
Лавров о том, зачем Порошенко атакует Донбасс
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
20Ситуация на юго-востоке Украины
8Испанские демоны пробуждают весну
13:32 (мск), источник: "Российская газета"

Двух уральских чиновников отстранили за махинации

В Челябинской области сразу два чиновника «погорели» на земельных махинациях.

Глава Каслинского района и мэр расположенного под Челябинском Баландинского поселения стали фигурантами уголовных дел о должностных преступлениях, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.

— По данным следствия, с 2012 по 2014 год глава Каслинского района незаконно передал местным жителям три земельных участка, на одном из которых находился объект культурного наследия Челябинской области «Дом купца Хозяинова», — сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. — В результате были нарушены права третьих лиц, историческое здание было демонтировано, а вместо него на земельном участке построен новый объект. Действия чиновника квалифицированы по статьям о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.

В отношении главы Баландина возбуждено уголовное дело о взятках. По версии следствия, в прошлом году чиновница получила от местных жителей 220 тысяч рублей за два землеотвода.

Каслинский глава по решению суда отстранен от должности. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Его обвиняемой в мздоимстве коллеге грозит до 10 лет колонии с крупным штрафом.

Оперативное сопровождение по уголовным делам вели УФСБ и ГУ МВД региона.

Кстати.

На Южном Урале передано в суд уголовное дело главы Саткинского района и двух его подчиненных, обвиняемых в махинациях при реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Сфальсифицировав документы и «уплотнив» нуждающихся, чиновники «выкроили» 12 квартир для своих знакомых и родственников, отметили в прокуратуре региона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Необычная оптическая иллюзия удивила интернет
Захарова: варварскому налету на Донецк нет оправдания
Белоруссия подала на Россию в суд за сокращение поставок нефти
СМИ назвали сроки отмены виз между Украиной и ЕС
«Ъ»: в России появилась новая схема отмывания денег
Иностранные компании уходят из Китая
Хакеры: МОК просит у Макларена сведения о российских чиновниках
Процедура освидетельствования на опьянение будет изменена
Спорт
Последний шанс притормозить «Челси»: анонс матчей выходных Сейчас в это верится с трудом, но в сентябре прошлого года «Арсенал» за тайм раздавил «Челси» и отправил «синих» аж на восьмое место премьер-лиги
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
Все россияне получили право на бесплатную землю
Необычные здания-спирали (фото)
Цена на новостройки Петербурга вырастет в 2017 году
За капремонтом можно будет следить по интернету
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь