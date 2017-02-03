Двух уральских чиновников отстранили за махинации

Глава Каслинского района и мэр расположенного под Челябинском Баландинского поселения стали фигурантами уголовных дел о должностных преступлениях, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.

— По данным следствия, с 2012 по 2014 год глава Каслинского района незаконно передал местным жителям три земельных участка, на одном из которых находился объект культурного наследия Челябинской области «Дом купца Хозяинова», — сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. — В результате были нарушены права третьих лиц, историческое здание было демонтировано, а вместо него на земельном участке построен новый объект. Действия чиновника квалифицированы по статьям о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.

В отношении главы Баландина возбуждено уголовное дело о взятках. По версии следствия, в прошлом году чиновница получила от местных жителей 220 тысяч рублей за два землеотвода.

Каслинский глава по решению суда отстранен от должности. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Его обвиняемой в мздоимстве коллеге грозит до 10 лет колонии с крупным штрафом.

Оперативное сопровождение по уголовным делам вели УФСБ и ГУ МВД региона.

Кстати.

На Южном Урале передано в суд уголовное дело главы Саткинского района и двух его подчиненных, обвиняемых в махинациях при реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Сфальсифицировав документы и «уплотнив» нуждающихся, чиновники «выкроили» 12 квартир для своих знакомых и родственников, отметили в прокуратуре региона.