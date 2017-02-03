Нижний Тагил начал подготовку заявки по признанию города территорией опережающего развития
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов утвердил постановление о подготовке документации для формирования заявки на создание территории опережающего
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов утвердил постановление о подготовке документации для формирования заявки на создание территории опережающего
Как следует из постановления, Сергей Носов утвердил состав рабочей группы, которая займется подготовкой заявки для создания на территории Нижнего Тагила зоны опережающего
В состав рабочей группы вошли сам мэр, его заместители, начальники управлений администрации города и руководители некоторых предприятий.
Согласно федеральному закону «О территориях опережающего