Нижний Тагил начал подготовку заявки по признанию города территорией опережающего развития

Как следует из постановления, Сергей Носов утвердил состав рабочей группы, которая займется подготовкой заявки для создания на территории Нижнего Тагила зоны опережающего социально-экономического развития (ТОР). Документы должны подготовить до 1 июля этого года.

В состав рабочей группы вошли сам мэр, его заместители, начальники управлений администрации города и руководители некоторых предприятий.