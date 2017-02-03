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13:43 (мск), источник: Nakanune.ru

Нижний Тагил начал подготовку заявки по признанию города территорией опережающего развития

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов утвердил постановление о подготовке документации для формирования заявки на создание территории опережающего социально-экономического развития в городе, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из постановления, Сергей Носов утвердил состав рабочей группы, которая займется подготовкой заявки для создания на территории Нижнего Тагила зоны опережающего социально-экономического развития (ТОР). Документы должны подготовить до 1 июля этого года.

В состав рабочей группы вошли сам мэр, его заместители, начальники управлений администрации города и руководители некоторых предприятий.

Согласно федеральному закону «О территориях опережающего социально-экономического развития», Нижний Тагил — город со стабильной социально-экономической ситуацией. Города этой категории получили возможность получить статус ТОР с 1 января этого года. Это позволяет устанавливать особый режим налогообложения для резидентов территории.

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