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14:28 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко: в Беларуси диктатуры не было и быть не может

Президент подчеркнул, что Беларусь придерживается многовекторной политики. «И это наша удача, что в свое время мы определили действовать таким образом. На практике не очень-то получилось, но не наша в этом вина», — считает Александр Лукашенко.

Источник: Reuters

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси диктатуры не было и быть не может. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

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«Не мы были виной санкций. Мы имели право определять свою политику так, как надо. Никакой диктатуры у нас не было и быть не может. Потому что для того, чтобы осуществлять диктатуру, надо иметь ресурс. У нас что, ядерное или еще какое-то летальное оружие, у нас что, экономика такая, что мы можем кому-то диктовать? Поэтому никакой диктатуры», — отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Беларусь придерживается многовекторной политики.

«И это наша удача, что в свое время мы определили действовать таким образом. На практике не очень-то получилось, но не наша в этом вина», — считает Александр Лукашенко.

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