Лукашенко: в Беларуси диктатуры не было и быть не может
Президент подчеркнул, что Беларусь придерживается многовекторной политики. «И это наша удача, что в свое время мы определили действовать таким образом. На практике не
Президент подчеркнул, что Беларусь придерживается многовекторной политики. «И это наша удача, что в свое время мы определили действовать таким образом. На практике не
3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси диктатуры не было и быть не может. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
«Не мы были виной санкций. Мы имели право определять свою политику так, как надо. Никакой диктатуры у нас не было и быть не может. Потому что для того, чтобы осуществлять диктатуру, надо иметь ресурс. У нас что, ядерное или еще
Президент подчеркнул, что Беларусь придерживается многовекторной политики.
«И это наша удача, что в свое время мы определили действовать таким образом. На практике не