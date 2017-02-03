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14:15 (мск), источник: Newslab.ru

Довыборы в красноярский Горсовет все же могут пройти летом

На рассмотрение совета внесен проект решения о назначении дополнительных выборов по 6 округам.

Источник: Reuters

Довыборы в Горсовет Красноярска предложили назначить на 4 июня.

Сегодня, 3 февраля, на официальном сайте городского парламента появилась информация о том, что на рассмотрение совета внесен проект решения о назначении дополнительных выборов по 6 округам. Под проектом стоят подписи председателя городского Совета депутатов Татьяны Казановой и главы города Эдхама Акбулатова. Обсудить инициативу предстоит на комиссиях, а затем и на сессии.

Напомним, 6 депутатов покинули городской парламент в конце прошлого года. В этом году одна из жительниц города обратилась в суд, так как посчитала, что ее права, как и права других жителей, нарушены из-за отсутствия представителя округа в Горсовете. В краевом суде пояснили, что у парламентариев есть время самостоятельно принять решение о назначении выборов. За 70 дней до крайнего дня голосования, а это 3 сентября, право назначить выборы переходит к городской избирательной комиссии, а лишь затем потребовать выборов в суде имеют право горожане.

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