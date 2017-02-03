Довыборы в красноярский Горсовет все же могут пройти летом

Довыборы в Горсовет Красноярска предложили назначить на 4 июня.

Сегодня, 3 февраля, на официальном сайте городского парламента появилась информация о том, что на рассмотрение совета внесен проект решения о назначении дополнительных выборов по 6 округам. Под проектом стоят подписи председателя городского Совета депутатов Татьяны Казановой и главы города Эдхама Акбулатова. Обсудить инициативу предстоит на комиссиях, а затем и на сессии.