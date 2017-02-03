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14:14 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов уволил главу Службы капстроительства Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов освободил от должности начальника Службы капитального строительства РК Ивана Пойду, которого ранее отстранял от должности на время проведения служебной проверки.

Источник: AP 2016

Соответствующий указ опубликован на официальном портале Правительства Крыма.

«Постановляю освободить Пойду Ивана Ивановича от должности начальника Службы капитального строительства Республики Крым по соглашению сторон», — говорится в указе.

Пойда занимал пост главы Службы капитального строительства Республики Крым с 19 апреля 2016 года.

Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), в отношении начальника Службы капитального строительства Республики Крым Ивана Пойды в конце декабря начали служебная проверка из-за срыва сроков выполнения ФЦП. Его отстранили от замещаемой должности с сохранением на этот период денежного содержания.

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