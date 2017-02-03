Аксенов уволил главу Службы капстроительства Крыма

Соответствующий указ опубликован на официальном портале Правительства Крыма.
«Постановляю освободить Пойду Ивана Ивановича от должности начальника Службы капитального строительства Республики Крым по соглашению сторон», — говорится в указе.
Пойда занимал пост главы Службы капитального строительства Республики Крым с 19 апреля 2016 года.
Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), в отношении начальника Службы капитального строительства Республики Крым Ивана Пойды в конце декабря начали служебная проверка из-за срыва сроков выполнения ФЦП. Его отстранили от замещаемой должности с сохранением на этот период денежного содержания.