Лукашенко об отношениях с Путиным: мы дружны, хоть и ссоримся

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ отметил близкие отношения с лидерами России, Казахстана и Украины, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Владимир Путин для него не только коллега, но и друг.
«Мы действительно дружны, хоть мы и ссоримся больше, чем любой другой президент с президентом», — сказал он.
Не менее близкими белорусский лидер назвал отношения с лидерами Украины и Казахстана. Александр Лукашенко рассказал, что с Нурсултаном Назарбаевым «даже ругнуться можем друг на друга, настолько у нас близкие отношения».