Мутко ускорил реконструкцию Центрального стадиона в Екатеринбурге

Реконструкция Центрального стадиона в Екатеринбурге к ЧМ-2018 может быть завершена с опережением срока. Об этом 3 февраля в ходе рабочего визита на Урал заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко, передает «Уралинформбюро».

Впрочем, оптимизму чиновника противоречит рейтинг готовности арен, которые будут принимать матчи мундиаля. Топ стадионов на днях составил «Советский спорт».

В рейтинге из 11 позиций Центральный стадион занимает предпоследнее место — по сведениям издания, он готов лишь на 55%. Хуже дела только в Самаре — 50%. Полностью готовы «Казань арена» и московская «Открытие арена».

Вместе с тем отмечается, что объект в Екатеринбурге оказался самым экономичным — при плановых тратах в 15 миллиардов текущая стоимость оценивается в 12,7 миллиарда. Кроме того, Центральный стадион отмечен в числе лидеров по транспортной доступности.