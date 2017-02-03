Губернатор Назаров нагрянул в Омский цирк с проверкой

По просьбе министра культуры РФ Владимира Мединского глава региона Виктор Назаров взял под контроль ремонт Омского цирка, начатый полтора года назад. 24 декабря состоялось первое после долгого перерыва представление, перед которым объект осмотрели оба чиновника, и сегодня, 3 февраля, Назаров вновь проинспектировал цирк.

К этому моменту цирковые шоу посетили более 30 тысяч детей и взрослых, что не мешает вести финишную отделку помещений для содержания животных, административных и хозяйственных блоков, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Вскоре работники приступят к обустройству цирковой студии.

Показывая ход работ, директор цирка Елена Агафонова рассказала, что на средства, вырученные от представлений, куплено технологическое кухонное оборудование, за счет чего в буфете предлагают не только шоколадки и бутылочки с газводой, но и продукцию собственного производства, включая свежую выпечку — пирожки, булочки, сосиски в тесте, а из напитков — морсы и компоты.

Но что важнее, еще раз был поднят вопрос о сроках завершения строительных работ и благоустройства территории вокруг здания. Как ранее сообщалось, весь ремонт должен быть окончен в мае. На сегодняшнем рабочем совещании, организованном там же, в цирке, было уточнено, что все внутренние работы должны быть закончены к концу апреля. Внешние — начнутся как только позволит погода.

Пресс-служба правительства Омской области:

— Губернатор распорядился помочь цирку с посадочным материалом. Минприроды поручено решить вопрос с выделением саженцев деревьев. Предлагается сделать акцент на хвойные деревья, у которых выше приживаемость. Крупномеры сосен и елей подберут в лесничествах. Проект благоустройства территории вокруг цирка практически готов, его обсуждение с участием генерального подрядчика, проектировщиков и представителей муниципальных властей города должно состояться на следующей неделе.