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14:32 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге ждут главу Росприроднадзора

Он спросит с УрФО за экологию.

8 февраля глава Росприроднадзора Артем Сидоров проведет в Екатеринбурге окружное совещание. Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте ведомства по УрФО, будут обсуждаться итоги минувшего года и планы на 2017-й. Сквозная тема докладов — обеспечение экологической безопасности.

Кроме руководителей Росприроднадзора, выступят представители Управления Генпрокуратуры РФ по УрФО и полпредства, лесного департамента, руководство СвЖД и другие участники.

От Свердловской области приглашены первый замгубернатора Алексей Орлов и делегат из ГУ МЧС.

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