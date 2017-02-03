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15:02 (мск), источник: Sputnik.by

Президент рассказал, как чиновники строят коттеджи в Дроздах

Глава государства заверил: кредиты под 3% чиновники без его ведома взять не могут.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, как белорусские чиновники строят коттеджи в поселке Дрозды под Минском.

Вопрос о льготных кредитах для строительства коттеджей в элитном поселке для чиновников Лукашенко задал главный редактор «Народной воли» Иосиф Середич.

«Я в Дроздах не живу, живу в деревне уже десять лет. Ну, это нюанс такой. Некоторым кредитополучателям под жилье в сельской местности, многодетным и военным мы давали льготные кредиты — то есть бесплатные деньги давали», — рассказал Лукашенко.

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По словам президента, ни одни чиновник без его ведома не получит такой кредит, потому что «завтра его Вакульчик с Шуневичем за уши принесут знаешь куда».

«Чиновники не собаки и не сволочи. Есть люди по-настоящему оторванные, отмороженные, прогосударственные. Которые имеет ценность достаточную. Хорошему крепкому госслужащему я мог бы дать кредит под 3%», — отметил президент.

При строительстве чиновниками коттеджей им землю выдавал президент, однако он требовал и того, чтобы точно знать, откуда деньги на строительство идут.

«Они (чиновники — Sputnik) тоже заслуживают некоего внимания, а долбать их нельзя, они отвечают за государство. Я должен хотя бы клочок земли дать им», — рассказал президент.

Президент также прокомментировал слухи о появлении «новой резиденции». По его словам, СМИ здесь пишут неправду, а сам он «не тот человек, чтобы понастроить домов и любоваться им».

Ни одна из резиденций, заверил Лукашенко, не построена за государственный счет, кроме возведенной еще Хрущевым в Беловежской пуще.

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