Басаргин принял участие в церемонии открытия памятника Сергею Суханову

Торжественное мероприятие прошло у стен Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

«Сергей Германович заложил многие основы развития медицины Прикамья. Это человек с золотым сердцем, золотыми руками. Тысячи наших земляков обязаны ему самым дорогим — своей жизнью. А ритм его жизни был крайне жёсткий, с самого раннего утра он уже был в операционной, трудился до позднего вечера. Как говорят, сгорел на работе. Сегодня мы отдаем дань памяти нашему прославленному земляку, человеку, который отдал жизнь, чтобы наш край развивался. Память о нем мы пронесем через всю нашу жизнь», — сказал Виктор Басаргин.

Сергея Суханова в бронзе увековечил пермский скульптор Алексей Матвеев. По словам художника, он изобразил кардиохирурга после проведенной операции — уставшим, но удовлетворенным проделанной работой.

«Когда я в первый раз посмотрел на фото, немного испугался, лицо сложное для изображения, но несмотря на это, работалось очень легко. Это показатель определенной связи между художником и портретируемым человеком», — говорит Алексей Матвеев.

После торжественной церемонии гости и жители Перми возложили цветы к памятнику.