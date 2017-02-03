Басаргин принял участие в церемонии открытия памятника Сергею Суханову
ПЕРМЬ, 3 февраля, РИА ФедералПресс. Губернатор края принял участие в церемонии открытия
ПЕРМЬ, 3 февраля, РИА ФедералПресс. Губернатор края принял участие в церемонии открытия
Торжественное мероприятие прошло у стен Федерального центра
«Сергей Германович заложил многие основы развития медицины Прикамья. Это человек с золотым сердцем, золотыми руками. Тысячи наших земляков обязаны ему самым дорогим — своей жизнью. А ритм его жизни был крайне жёсткий, с самого раннего утра он уже был в операционной, трудился до позднего вечера. Как говорят, сгорел на работе. Сегодня мы отдаем дань памяти нашему прославленному земляку, человеку, который отдал жизнь, чтобы наш край развивался. Память о нем мы пронесем через всю нашу жизнь», — сказал Виктор Басаргин.
Сергея Суханова в бронзе увековечил пермский скульптор Алексей Матвеев. По словам художника, он изобразил кардиохирурга после проведенной операции — уставшим, но удовлетворенным проделанной работой.
«Когда я в первый раз посмотрел на фото, немного испугался, лицо сложное для изображения, но несмотря на это, работалось очень легко. Это показатель определенной связи между художником и портретируемым человеком», — говорит Алексей Матвеев.
После торжественной церемонии гости и жители Перми возложили цветы к памятнику.
Напомним, благодаря Сергею Суханову Пермский край стал одним из передовых центров кардиохирургии в стране. Его авторитет в медицинском сообществе, тысячи успешных операций, плодотворная научная деятельность стали решающим фактором открытия в регионе центра