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14:48 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Басаргин принял участие в церемонии открытия памятника Сергею Суханову

ПЕРМЬ, 3 февраля, РИА ФедералПресс. Губернатор края принял участие в церемонии открытия памятника-бюста выдающемуся кардиохирургу России Сергею Суханову.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

Торжественное мероприятие прошло у стен Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

«Сергей Германович заложил многие основы развития медицины Прикамья. Это человек с золотым сердцем, золотыми руками. Тысячи наших земляков обязаны ему самым дорогим — своей жизнью. А ритм его жизни был крайне жёсткий, с самого раннего утра он уже был в операционной, трудился до позднего вечера. Как говорят, сгорел на работе. Сегодня мы отдаем дань памяти нашему прославленному земляку, человеку, который отдал жизнь, чтобы наш край развивался. Память о нем мы пронесем через всю нашу жизнь», — сказал Виктор Басаргин.

Сергея Суханова в бронзе увековечил пермский скульптор Алексей Матвеев. По словам художника, он изобразил кардиохирурга после проведенной операции — уставшим, но удовлетворенным проделанной работой.

«Когда я в первый раз посмотрел на фото, немного испугался, лицо сложное для изображения, но несмотря на это, работалось очень легко. Это показатель определенной связи между художником и портретируемым человеком», — говорит Алексей Матвеев.

После торжественной церемонии гости и жители Перми возложили цветы к памятнику.

Напомним, благодаря Сергею Суханову Пермский край стал одним из передовых центров кардиохирургии в стране. Его авторитет в медицинском сообществе, тысячи успешных операций, плодотворная научная деятельность стали решающим фактором открытия в регионе центра сердечно-сосудистой хирургии, которому присвоено имя С. Г. Суханова. В апреле прошлого года была открыта памятная доска на здании хирургического корпуса Пермского кардиодиспансера по адресу ул. Луначарского, 95Б, увековечивающей память о Сергее Суханове. Также одна из улиц в центре Перми носит имя выдающегося кардиохирурга.

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