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15:11 (мск), источник: РИА Крым

Суд продлил на полгода реализацию имущества организатора блокады Крыма Ислямова

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости (Крым). Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру реализации имущества бизнесмена Ленура Ислямова, одного из организаторов продовольственной и энергетической блокады Крымского полуострова в 2015 году, следует из опубликованного определения суда.

Источник: РИА "Новости"

Ходатайство о продлении процедуры банкротства заявил финансовый управляющий Ислямова Александр Коробко. Он объяснил свою просьбу тем, что в настоящее время не завершена реализация имущества гражданина, не произведены расчеты с кредиторами. Очередной отчет управляющего суд назначил на 12 июля.

Банкротство Ислямова инициировал Сбербанк, подавший соответствующее заявление в арбитраж 28 января 2016 года. Банк, задолженность бизнесмена перед которым составляет 1,2 миллиарда рублей, сразу просил суд признать должника банкротом, минуя стадию реструктуризации. Однако суд в марте ввел реструктуризацию долгов и только в июле — реализацию имущества.

Бизнесмен Ленур Ислямов успел поработать вице-премьером в российском Крыму, однако был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего покинул полуостров, при этом он перевел свои бизнес-активы на подставные структуры. Ранее Ислямову было предъявлено заочное обвинение в совершении диверсии, в результате которой в ноябре 2015 года был полностью обесточен Крым.

Кроме того, Ислямов является фигурантом уголовного дела, которое следственное управление ФСБ России возбудило по материалам прокуратуры Крыма по факту создания на юге Украины у границ полуострова вооруженного батальона. Дело возбуждено по части 1 статьи 208 Уголовного кодекса России (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем).

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