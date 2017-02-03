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15:06 (мск), источник: ИА REGNUM

Мутко остался доволен ходом подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018

Чиновник проинспектировал аэропорт «Кольцово» и ход реконструкции Центрального стадиона.

В Екатеринбург прибыл заместителя председателя правительства России Виталий Мутко. В ходе рабочего визита он намерен обсудить подготовку региона к Чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Виталия Мутко встретил глава региона Евгений Куйвашев. Вице-премьер проинспектировал подготовку аэропорта «Кольцово» к ЧМ-2018. По словам заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Константина Махова, к концу 2017 года в аэропорту будут работать две взлётно-посадочные полосы. Он сообщил, что к приёму гостей будут подготовлены и расширены терминалы, а также будет создано 15 дополнительных мест паспортного контроля.

Далее заместитель председателя правительства отправился с инспекционным визитом на Центральный стадион Екатеринбурга. По сообщениям местных изданий, он остался доволен ходом реконструкции спортивной арены и никаких замечаний не высказал. Также он намерен проинспектировать стадион на Уралмаше, который на время проведения мундиаля станет тренировочной площадкой для сборных команд по футболу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, также к концу 2017 года будет завершено строительство дорожной развязки возле центрального стадиона Екатеринбурга. На данный момент завершено 50% работ, а остальные региональные власти намерены завершить к концу 2017 года, в рамках подготовки к играм группового этапа ЧМ-2018 по футболу.

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