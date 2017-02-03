В минземимуществе Башкирии произвели выемку документов

Об этом, ссылаясь на два своих источника в правительстве сообщает «Коммерсант-Уфа».

Как пишет издание, в ходе оперативных мероприятий правоохранительных органов, были осмотрены сейфы руководителей министерства и наряду с другими документами, был изъят вексель издательства «Башкортостан».

В министерстве давать оперативный комментарий ProUfu.ru по этому поводу отказались.

Ранее «Коммерсант-Уфа» сообщало, что осенью прошлого года долги издательства перед ВТБ планировалось оплатить векселем, обеспеченным имуществом издательства. Обязательства по погашению долга на себя брал АО «Региональный фонд». По словам источника издания, чуть ранее такие же оперативные мероприятия прошли в самом издательстве.