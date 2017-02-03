12 депутатов в Крыму лишились мандатов из-за коррупции
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости (Крым). По итогам минувшего года 12 депутатов лишились своих полномочий за совершение коррупционных преступлений.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости (Крым). По итогам минувшего года 12 депутатов лишились своих полномочий за совершение коррупционных преступлений.
Об этом шла речь в ходе расширенного заседания коллегии по итогам работы прокуратуры Республики Крым в 2016 году с участием заместителя генерального прокурора РФ Сергея Воробьева, сообщает
По данным надзорного ведомства, значительная часть выявленных в течение года нарушений в данной области связана с несоблюдением государственными и муниципальными служащими антикоррупционных запретов и ограничений.
«По результатам прокурорского реагирования 12 служащих уволены в связи с утратой доверия, досрочно прекращены полномочия 12 депутатов», — отметили в прокуратуре.