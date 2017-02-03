12 депутатов в Крыму лишились мандатов из-за коррупции

Об этом шла речь в ходе расширенного заседания коллегии по итогам работы прокуратуры Республики Крым в 2016 году с участием заместителя генерального прокурора РФ Сергея Воробьева, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

По данным надзорного ведомства, значительная часть выявленных в течение года нарушений в данной области связана с несоблюдением государственными и муниципальными служащими антикоррупционных запретов и ограничений.

«По результатам прокурорского реагирования 12 служащих уволены в связи с утратой доверия, досрочно прекращены полномочия 12 депутатов», — отметили в прокуратуре.