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15:09 (мск), источник: РИА Крым

12 депутатов в Крыму лишились мандатов из-за коррупции

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости (Крым). По итогам минувшего года 12 депутатов лишились своих полномочий за совершение коррупционных преступлений.

Источник: РИА "Новости"

Об этом шла речь в ходе расширенного заседания коллегии по итогам работы прокуратуры Республики Крым в 2016 году с участием заместителя генерального прокурора РФ Сергея Воробьева, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

По данным надзорного ведомства, значительная часть выявленных в течение года нарушений в данной области связана с несоблюдением государственными и муниципальными служащими антикоррупционных запретов и ограничений.

«По результатам прокурорского реагирования 12 служащих уволены в связи с утратой доверия, досрочно прекращены полномочия 12 депутатов», — отметили в прокуратуре.

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