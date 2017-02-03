Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
СМИ: возлюбленная олигарха хвастается откровенными снимками
"Ошиблись кандидатом": Путин о целях Киева в ДНР
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
В Думе хотят «поставить на место» Киев за атаку на Донбасс – СМИ
Лавров о том, зачем Порошенко атакует Донбасс
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
15:33 (мск), источник: Kapital.kz

Повышать зарплату госслужащих предложили за счет сокращения штата

Президент РК считает необходимым дать возможность акимам сокращать штаты, а сэкономленные на этом деньги перераспределять среди лучших сотрудников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев, отвечая на вопрос главы государства, в областном акимате работает 96 человек и имеется 12 вакансий. Как выяснилось, в акимате ВКО имеется 11 вакансий.

«Вы экономите эти деньги и отдаете другим. Давайте сократим их и деньги вам оставим. Каждому надо дать такое право — министру, акимам. Я прошел все стадии работы. С низовых — завод, заводское управление — город, район, область, республика», — сказал Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания правительства.

Читайте также
Министр нацэкономики прогнозирует сложный год для Казахстана

Глава государства добавил, что, если в отделе сидит 15 человек, все выезжают на троих, которые пашут день и ночь, и голова у них работает, остальные просто переставляют ручку.

«Зачем такой балласт держать, лучше уволить, эту зарплату раздать хорошо работающим людям. У вас тогда будет возможность выбрать квалифицированные кадры», — подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Как сообщил председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров, на сегодня в государственной службе республики занято 94 тыс. человек и 17% должностей являются вакантными.

«То есть из 100 тыс. — 18 тыс. это вакансии. Я не имею в виду, что все 18 тыс. вакансий сократить, может, есть среди них специальности, которые нужны. Но все равно, все, что возможно, — балласт сократить, зарплаты оставить. Разрешить акимам и министрам распределить между хорошо работающими людьми, поднять зарплату. Во-первых, это и есть борьба с коррупцией. По зарплате в рамках пяти институциональных реформ мы к этому вопросу по доходам госслужащих еще не подошли. Кода улучшится положение, мы вернемся к этому. Мы поднимем доходы, цель заключается в том, чтобы зарплата госслужащих приблизилась к бизнесу», — заключил Нурсултан Назарбаев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Нурсултан Назарбаев: Это скрытый рэкет к бизнесменам!
Захарова: варварскому налету на Донецк нет оправдания
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес РФ
Песков: Россия официально не признавала паспорта ДНР и ЛНР
«Ъ»: в России появилась новая схема отмывания денег
Хакеры: МОК просит у Макларена сведения о российских чиновниках
Прокурор попросил приговорить Навального к пяти годам условно
Паника в соцсетях: россияне массово закрывают свои аккаунты
Спорт
Последний шанс притормозить «Челси»: анонс матчей выходных Сейчас в это верится с трудом, но в сентябре прошлого года «Арсенал» за тайм раздавил «Челси» и отправил «синих» аж на восьмое место премьер-лиги
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Штрафы за недострой предложили отменить
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь