Повышать зарплату госслужащих предложили за счет сокращения штата

«Вы экономите эти деньги и отдаете другим. Давайте сократим их и деньги вам оставим. Каждому надо дать такое право — министру, акимам. Я прошел все стадии работы. С низовых — завод, заводское управление — город, район, область, республика», — сказал Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания правительства.

Как сообщил аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев, отвечая на вопрос главы государства, в областном акимате работает 96 человек и имеется 12 вакансий. Как выяснилось, в акимате ВКО имеется 11 вакансий.

Глава государства добавил, что, если в отделе сидит 15 человек, все выезжают на троих, которые пашут день и ночь, и голова у них работает, остальные просто переставляют ручку.

«Зачем такой балласт держать, лучше уволить, эту зарплату раздать хорошо работающим людям. У вас тогда будет возможность выбрать квалифицированные кадры», — подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Как сообщил председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров, на сегодня в государственной службе республики занято 94 тыс. человек и 17% должностей являются вакантными.