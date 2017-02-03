Повышать зарплату госслужащих предложили за счет сокращения штата

Как сообщил аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев, отвечая на вопрос главы государства, в областном акимате работает 96 человек и имеется 12 вакансий. Как выяснилось, в акимате ВКО имеется 11 вакансий.
«Вы экономите эти деньги и отдаете другим. Давайте сократим их и деньги вам оставим. Каждому надо дать такое право — министру, акимам. Я прошел все стадии работы. С низовых — завод, заводское управление — город, район, область, республика», — сказал Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания правительства.
Глава государства добавил, что, если в отделе сидит 15 человек, все выезжают на троих, которые пашут день и ночь, и голова у них работает, остальные просто переставляют ручку.
«Зачем такой балласт держать, лучше уволить, эту зарплату раздать хорошо работающим людям. У вас тогда будет возможность выбрать квалифицированные кадры», — подчеркнул Нурсултан Назарбаев.
Как сообщил председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров, на сегодня в государственной службе республики занято 94 тыс. человек и 17% должностей являются вакантными.
«То есть из 100 тыс. — 18 тыс. это вакансии. Я не имею в виду, что все 18 тыс. вакансий сократить, может, есть среди них специальности, которые нужны. Но все равно, все, что возможно, — балласт сократить, зарплаты оставить. Разрешить акимам и министрам распределить между хорошо работающими людьми, поднять зарплату. Во-первых, это и есть борьба с коррупцией. По зарплате в рамках пяти институциональных реформ мы к этому вопросу по доходам госслужащих еще не подошли. Кода улучшится положение, мы вернемся к этому. Мы поднимем доходы, цель заключается в том, чтобы зарплата госслужащих приблизилась к бизнесу», — заключил Нурсултан Назарбаев.