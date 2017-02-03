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15:42 (мск), источник: Интерфакс

Песков опроверг признание Россией паспортов ДНР и ЛНР

По словам пресс-секретаря президента РФ, в некоторых случаях для обладателей таких паспортов делают исключения, так как их украинские документы пришли в негодность.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU — Россия официально не признавала паспорта лиц, проживающих на территории непризнанных республик Донбасса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Такое заявление он сделал в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщение о том, что в России признали паспорта жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР и что владельцы таких паспортов могут пользоваться услугами российских железных дорог, авиакомпаний и гостиниц.

Это не официальное признание паспортов, речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью действительно гуманитарной помощи этим людям, которые проживают в районах Донбасса
Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ

Он пояснил, что у таких лиц приходят в негодность действующие украинские паспорта, и у них нет возможности получить какие-либо иные документы.

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«Исходя из этих гуманитарных соображений, такие ситуации действительно возможны», — сказал Песков.

Он еще раз подчеркнул, что никакого официального признания таких паспортов не было.

«У этих граждан просто нет иного выхода, им необходимо гуманитарное содействие», — сказал Песков.

Комментарии
3
Anatoliy Khodos
Либо нас СМИ разводят, либо Песков чего то не договаривает. Надо признать законность паспортов ДНР и ЛНР.... немедленно.
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Михаил
К окупантам... эх телефон, телефон...
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Михаил
Лицемерие. Сейчас подруг там не может паспорт сменить. Либо к окупантом в незалежную ехать, не факт, что вернется живой. И в Россию уехать не может. Девченке уже 26, а в 25 фото надо было менять. Лицемерие и ложь пес
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