Песков опроверг признание Россией паспортов ДНР и ЛНР

Такое заявление он сделал в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщение о том, что в России признали паспорта жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР и что владельцы таких паспортов могут пользоваться услугами российских железных дорог, авиакомпаний и гостиниц.

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU — Россия официально не признавала паспорта лиц, проживающих на территории непризнанных республик Донбасса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это не официальное признание паспортов, речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью действительно гуманитарной помощи этим людям, которые проживают в районах Донбасса

Он пояснил, что у таких лиц приходят в негодность действующие украинские паспорта, и у них нет возможности получить какие-либо иные документы.

«Исходя из этих гуманитарных соображений, такие ситуации действительно возможны», — сказал Песков.

Он еще раз подчеркнул, что никакого официального признания таких паспортов не было.

«У этих граждан просто нет иного выхода, им необходимо гуманитарное содействие», — сказал Песков.