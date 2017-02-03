Военное положение из-за обострения в Донбассе не обсуждается — АП

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Вопрос введения военного положения в связи эскалацией ситуации в Донбассе пока не обсуждается, заявил в пятницу на брифинге замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев.

«На сейчас пока что этот вариант (введение военного положения в связи с обострением ситуации в Донбассе — ред.) не обсуждается… Все будет решаться, конечно, коллективным способом, есть у нас Совет национальной безопасности и обороны, который будет принимать соответствующие решения», — сказал Елисеев.