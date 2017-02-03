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15:53 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Военное положение из-за обострения в Донбассе не обсуждается — АП

Вопрос введения военного положения в связи эскалацией ситуации в Донбассе пока не обсуждается.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Вопрос введения военного положения в связи эскалацией ситуации в Донбассе пока не обсуждается, заявил в пятницу на брифинге замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев.

«На сейчас пока что этот вариант (введение военного положения в связи с обострением ситуации в Донбассе — ред.) не обсуждается… Все будет решаться, конечно, коллективным способом, есть у нас Совет национальной безопасности и обороны, который будет принимать соответствующие решения», — сказал Елисеев.

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