За взятку в размере $ 25 тыс задержали директора одного из департаментов НБУ

Он требовал 35 000 долларов за регистрацию платежной системы «Платисервис», которая состоялась 24 января этого года, — сообщила в пятницу пресс-служба Генеральной прокуратуры, передает LB.

При получении части денег его задержали вместе с тремя посредниками, один из которых — гражданин Азербайджана.