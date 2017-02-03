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15:58 (мск), источник: Ipress.ua

За взятку в размере $ 25 тыс задержали директора одного из департаментов НБУ

Директора департамента платежных систем Национального банка Украины Сергея Шацкого задержали 2 февраля по взятку.

Источник: Ipress.ua

Он требовал 35 000 долларов за регистрацию платежной системы «Платисервис», которая состоялась 24 января этого года, — сообщила в пятницу пресс-служба Генеральной прокуратуры, передает LB.

При получении части денег его задержали вместе с тремя посредниками, один из которых — гражданин Азербайджана.

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Ему предъявлено подозрение по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки), посредникам — по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 (соучастие в получении взятки).

Шацкого планируют арестовать.

Система «Платисервис» создана для осуществления переводов наличных и безналичных средств в национальной валюте от физических лиц в пользу физлиц и юрлиц в пределах Украины. Ее расчетным банком является «Аккордбанк».

Напомним, в Львовской обл. помощника-консультанта народного депутата поймали на взятке в 10 тыс. долларов, которую он требовал у предпринимателя за обещание не препятствовать деятельности.

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