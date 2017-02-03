Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Фитнес-гуру инстаграма могут быть психически нездоровы
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
СМИ: возлюбленная олигарха хвастается откровенными снимками
"Ошиблись кандидатом": Путин о целях Киева в ДНР
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Нюша впервые рассказала о своем женихе
В Думе хотят «поставить на место» Киев за атаку на Донбасс – СМИ
Лавров о том, зачем Порошенко атакует Донбасс
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16:08 (мск), источник: РБК

В Кремле ответили на критические высказывания Лукашенко в адрес России

Пресс-служба Кремля ответила на критику президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес России. Москва указала на оказанную Минску масштабную помощь и призвала решать спорные вопросы в спокойной манере.

Источник: РИА "Новости"

В комментарии пресс-службы, поступившем в РБК, говорится, что хозяйственно-экономические и коммерческие проблемы двух стран должны решаться в спокойной манере в ходе деловых переговоров.

Читайте также
Белоруссия подала на Россию в суд за сокращение поставок нефти

«Мы рассчитываем, что тот набор разногласий, который в настоящий момент фигурирует в нашей повестке дня, будет урегулирован в ходе таких переговоров», — отмечается в комментарии.

В нем также подчеркивается, что «российская сторона оказывала и продолжает оказывать масштабную экономическую, политическую и иную помощь Белоруссии исходя из особого союзнического характера наших отношений».

В качестве примера пресс-служба Кремля приводит выделение Минску свыше $6 млрд кредитов по разным направлениям и ежегодные беспошлинные поставки в период с 2011 по 2015 год в объеме от 18 млн до 23 млн т нефти.

Всего наш российский бюджет в этот период недополучил $22,3 млрд. Все это является не чем иным, как прямой и косвенной поддержкой нашего союзного белорусского государства. Не будем также забывать, что $2,5 млрд также траншем было предоставлено в виде кредитов по линии Евразийского фонда и развития
Пресс-служба Кремля

«В Москве считают приоритетным цели и задачи продолжения интеграционных процессов и придают им первоочередное значение», — подчеркивается в комментарии. В нем также говорится, что в Москве «с большим вниманием относятся к дальнейшему развитию Союзного государства России и Белоруссии».

Читайте также
Россия установила пограничную зону на границе с Белоруссией

В комментарии пресс-службы Кремля также выражается недоумение Москвы по поводу решения Лукашенко возбудить уголовное дело в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта: «Мы считаем, что он, российский надзор, выполняет свои функции, выполняет их блестяще, и мы действительно недоумеваем в связи с таким решением».

В пятницу, 3 февраля, Лукашенко на пресс-конференции в Минске выступил с рядом критических высказываний в адрес России. В частности, претензии белорусского лидера касались сокращения поставок нефти и действий главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Кроме того, он обвинил Россию в нарушении международных договоров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Косачев: свободу передвижений граждан РФ и Белоруссии нововведения на границе никак не затронут
© Ньюстюб
"За четыре дня положили 74 человека": военный о боях в Авдеевке
Захарова: варварскому налету на Донецк нет оправдания
Песков опроверг признание Россией паспортов ДНР и ЛНР
«Ъ»: в России появилась новая схема отмывания денег
Хакеры: МОК просит у Макларена сведения о российских чиновниках
Власти одобрили штраф в 2 500 рублей за непропуск пешехода
Прокурор попросил приговорить Навального к пяти годам условно
Спорт
Последний шанс притормозить «Челси»: анонс матчей выходных Сейчас в это верится с трудом, но в сентябре прошлого года «Арсенал» за тайм раздавил «Челси» и отправил «синих» аж на восьмое место премьер-лиги
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Штрафы за недострой предложили отменить
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь