В Кремле ответили на критические высказывания Лукашенко в адрес России

В комментарии пресс-службы, поступившем в РБК, говорится, что хозяйственно-экономические и коммерческие проблемы двух стран должны решаться в спокойной манере в ходе деловых переговоров.

Белоруссия подала на Россию в суд за сокращение поставок нефти

«Мы рассчитываем, что тот набор разногласий, который в настоящий момент фигурирует в нашей повестке дня, будет урегулирован в ходе таких переговоров», — отмечается в комментарии.

В нем также подчеркивается, что «российская сторона оказывала и продолжает оказывать масштабную экономическую, политическую и иную помощь Белоруссии исходя из особого союзнического характера наших отношений».