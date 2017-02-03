В Кремле ответили на критические высказывания Лукашенко в адрес России

В комментарии
«Мы рассчитываем, что тот набор разногласий, который в настоящий момент фигурирует в нашей повестке дня, будет урегулирован в ходе таких переговоров», — отмечается в комментарии.
В нем также подчеркивается, что «российская сторона оказывала и продолжает оказывать масштабную экономическую, политическую и иную помощь Белоруссии исходя из особого союзнического характера наших отношений».
В качестве примера
Всего наш российский бюджет в этот период недополучил $22,3 млрд. Все это является не чем иным, как прямой и косвенной поддержкой нашего союзного белорусского государства. Не будем также забывать, что $2,5 млрд также траншем было предоставлено в виде кредитов по линии Евразийского фонда и развития
«В Москве считают приоритетным цели и задачи продолжения интеграционных процессов и придают им первоочередное значение», — подчеркивается в комментарии. В нем также говорится, что в Москве «с большим вниманием относятся к дальнейшему развитию Союзного государства России и Белоруссии».
В комментарии
В пятницу, 3 февраля, Лукашенко на