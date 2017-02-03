Порошенко наградил военных, которые защищают Авдеевку
Среди награжденных — бойцы легендарной 72-й отдельной механизированной бригады.
Среди награжденных — бойцы легендарной 72-й отдельной механизированной бригады.
Президент Украины Петр Порошенко наградил высокими государственными наградами военнослужащих, которые героически защищают Авдеевку. Об этом сообщили в
Среди награжденных — бойцы легендарной 72-й отдельной механизированной бригады.
Также орденом Богдана Хмельницкого награжден подполковник Александр Вдовиченко — командир 1-го механизированного батальона 72-й ОМБр и заместитель командира батальона — капитан Василий Федик, которые вместе со своими бойцами в эти дни защищают промзону в Авдеевке.
Орденом «За мужество» II степени награжден сержант Андрей Иванцов. Орден «За мужество» III степени присвоен 43 военным.
Всего высокими государственными наградами отмечены 48 офицеров, сержантов и солдат Вооруженных сил Украины.
Как сообщалось, Порошенко посмертно присвоил звание Героя Украины Андрею Кизило, погибшему под Авдеевкой.