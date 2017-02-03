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16:14 (мск), источник: 112.ua

Порошенко наградил военных, которые защищают Авдеевку

Среди награжденных — бойцы легендарной 72-й отдельной механизированной бригады.

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко наградил высокими государственными наградами военнослужащих, которые героически защищают Авдеевку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства.

Среди награжденных — бойцы легендарной 72-й отдельной механизированной бригады.

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Также орденом Богдана Хмельницкого награжден подполковник Александр Вдовиченко — командир 1-го механизированного батальона 72-й ОМБр и заместитель командира батальона — капитан Василий Федик, которые вместе со своими бойцами в эти дни защищают промзону в Авдеевке.

Орденом «За мужество» II степени награжден сержант Андрей Иванцов. Орден «За мужество» III степени присвоен 43 военным.

Всего высокими государственными наградами отмечены 48 офицеров, сержантов и солдат Вооруженных сил Украины.

Как сообщалось, Порошенко посмертно присвоил звание Героя Украины Андрею Кизило, погибшему под Авдеевкой.

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Новости 112. Выпуск от 16:00, 03.02.2017
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