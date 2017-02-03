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16:30 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко рассказал, что посмотреть туристу в Беларуси за 5 дней

«Что надо туристу? Чтобы он приехал и увидел что-то для себя новое, и в Беларуси это возможно, — считает Александр Лукашенко. — Нам есть чем гордиться».

Источник: БЕЛТА

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ рассказал, что можно посмотреть в Беларуси туристам, которые приедут после запуска пятидневного безвизового режима, передает корреспондент БЕЛТА.

«Что надо туристу? Чтобы он приехал и увидел что-то для себя новое, и в Беларуси это возможно, — считает Александр Лукашенко. — Нам есть чем гордиться».

«Вот говорят: а что это за страна — Беларусь? Приедут и увидят. На чемпионате мира по хоккею у нас побывали тысячи людей, уехали с хорошим настроением и впечатлениями. Ведь дело даже не столько в объектах, страна — это, прежде всего, люди», — отметил белорусский лидер.

По мнению главы государства, туристу стоит побывать в Брестской крепости, Беловежской пуще, Березинском биосферном заповеднике, на Нарочи, увидеть Мирский замок и другие достопримечательности.

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