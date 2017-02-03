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17:01 (мск), источник: Время Воронежа

В Воронеже японцы обновят Московский проспект

В пятницу, 3 февраля, в Воронеж приехал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис. Он провёл заседание российско-японской группы по вопросам формирования стандартов городской среды.

— Наша цель — сделать российские города современными, комфортными и удобными для населения, — отметил Андрей Чибис, открывая мероприятие.

Замминистра строительства, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Хирофуми Ханаока отметил, что делегация уже осмотрела места, где будут применять японские технологии.

— Основные задачи нашего сотрудничества — решение транспортных вопросов и усовершенствование городской инфраструктуры, что напрямую связано с улучшением качества жизни, — заявил Хирофуми Ханаока.

По его словам, на Московском проспекте планируют создать интеллектуальную систему управления дорожным движением. Под обновления попадут 10 перекрёстков. В Советском районе обновят трубопровод. Участок был выбран совместно с управлением ЖКХ. Кроме того, на участке Воронежского государственного архитектурно-строительного университета планируется построить демонстрационный «умный дом».

Генеральный директор компании «Nikken Sekkei ResearchInstitute» Такаюки Ишикава представил предложения по формированию стандартов городской среды, разработанные специально для России. Также уже разработан первичный генеральный план Воронежа, куда включили пять приоритетных проектов. В частности, это борьба с дорожными заторами, реабилитация трубопроводов без вскрытия грунтов, «умное» и здоровое жильё, утилизация отходов, проекты транспортно-ориентированного развития.

Напомним, Воронеж был выбран площадкой для реализации пилотного проекта по формированию комфортной городской среды с использованием японских технологий и инвестиций. Соответствующие договорённости были достигнуты в ноябре 2016 года. Тогда представители бизнес-миссии от крупнейших японских корпораций подвели итоги своей поездки по регионам России. За два месяца делегация посетила Волгоград, Воронеж, Новосибирск и Казань. В итоге именно Воронеж был определен в качестве пилотной площадки для комплексной реализации японских проектов.

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