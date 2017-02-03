В Воронеже японцы обновят Московский проспект

— Наша цель — сделать российские города современными, комфортными и удобными для населения, — отметил Андрей Чибис, открывая мероприятие.

Замминистра строительства, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Хирофуми Ханаока отметил, что делегация уже осмотрела места, где будут применять японские технологии.

— Основные задачи нашего сотрудничества — решение транспортных вопросов и усовершенствование городской инфраструктуры, что напрямую связано с улучшением качества жизни, — заявил Хирофуми Ханаока.

По его словам, на Московском проспекте планируют создать интеллектуальную систему управления дорожным движением. Под обновления попадут 10 перекрёстков. В Советском районе обновят трубопровод. Участок был выбран совместно с управлением ЖКХ. Кроме того, на участке Воронежского государственного архитектурно-строительного университета планируется построить демонстрационный «умный дом».

Генеральный директор компании «Nikken Sekkei ResearchInstitute» Такаюки Ишикава представил предложения по формированию стандартов городской среды, разработанные специально для России. Также уже разработан первичный генеральный план Воронежа, куда включили пять приоритетных проектов. В частности, это борьба с дорожными заторами, реабилитация трубопроводов без вскрытия грунтов, «умное» и здоровое жильё, утилизация отходов, проекты транспортно-ориентированного развития.